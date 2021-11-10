日本第三季度GDP，预测减少0.8%

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11月1日，12家民间智库机构预测2021年第三季度实际GDP的估算值数据全部出炉。平均值为环比减少0.2%，按年率换算为减少0.8%，预计会在时隔两个季度后，再次出现负增长。除了新冠疫情暴发式扩散导致个人消费低迷外，供应链的不稳定还导致了出口疲软。内阁府将于15日公布GDP估算值。

第三季度，传染力极强的变异毒株广泛传播，第四次紧急状态宣言多次扩大适用对象范围和延长时间。作为内需支柱的个人消费，12家机构的预测值平均为环比减少0.5%。第一生命经济研究所相关人士表示，“由于越来越多人减少外出，导致服务消费等个人消费遭受了沉重打击”。芯片短缺和东南亚疫情恶化导致零部件采购困难，汽车减产，销量减少，也产生了负面影响。

出口预测值为环比减少2.8%，也比较低迷。除了汽车供应不足外，中国经济的增速放缓也有一定影响。设备投资预测值为环比减少0.8%，供应链的紧张导致机械投资呈现弱势。



内阁府，东京都千代田区

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