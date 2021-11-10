日本女性上班族自杀人数增多，或为疫情影响

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日本政府在11月2日召开的内阁会议上敲定了2021年版《自杀对策白皮书》的内容。新冠疫情持续蔓延的2020年，全国自杀率（每10万人中的自杀人数）时隔11年再次出现上升。女性自杀者增多，尤其是女性上班族自杀人数达到1698人，相较于2015至2019年五年平均值的1323人大幅增加。白皮书还显示，经过全面停课阶段复课后，中小学生自杀人数出现了激增。

关于女性上班族自杀人数增多的现象，厚生劳动省分析认为“这反映了新冠疫情的影响。很可能与非正式雇用形式等工作环境的变化具有关”。

自杀人数共计21081人（同比增加912人），自杀率为16.8，同比上升了0.8个百分点。男性自杀人数为14055人，连续11年减少，而女性自杀人数为7026人，较上一年增加了近千人。

2021年版白皮书按照性别、年龄段、职业等标准分类，对过去五年的平均值进行了比较。有工作的女性自杀人数大幅增加，而没有工作的女性自杀者减少了28人。有工作和无工作的男性自杀人数均出现了减少。从年龄段来看，20岁以下的女性、20到39岁、40到59岁的女性，以及20岁以下男性的自杀人数出现了增加。

从女性职业来看，“被雇用人员、上班人员”“大学生、中学生”自杀人数有所增加，家庭主妇和个体户自杀人数有所减少。

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