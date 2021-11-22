抗新冠口服药，日本力争在年内投入使用

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日本首相岸田文雄在本月10日的记者会上称，抗新冠病毒口服药莫那比拉韦（Molnupiravir）是今后的一张王牌，将争取在年内投入使用。日本厚生劳动省批准上市后，将为医疗一线提供总共160万剂次。这将是日本国内首次实际使用抗新冠病毒口服药。

开发该药的美国制药巨头默克公司也于当日宣布，已与日本政府达成供货协议，交易金额约为12亿美元，该公司预计在近期提交上市批准的申请。

日本厚生劳动大臣后藤茂之称，日本政府最快将在年内收到20万剂次的口服药。明年2月和3月将分别有20万剂次到货，剩余100万剂次也已经确保供应国内市场。

莫那比拉韦是一种蛋白酶抑制剂，可以阻碍病毒增殖所需的蛋白酶发挥作用，由默克公司与美国里奇巴克生物医药公司联合研发。本月4日已在英国获批上市。

日美等国实施的临床试验中显示，用药后轻症和中症患者的住院和死亡风险可降低50%，且服药患者中无人死亡。



美国制药巨头默克公司的抗新冠病毒口服药“莫那比拉韦”（默克公司提供，AFP/时事社）

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