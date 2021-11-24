疫苗谣言，五成以上受访者见过或听过

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公益财团法人“报纸通讯调查会”11月13日公布的一项调查结果显示，超过五成受访者见过或听过关于新冠疫苗的不实信息或疑似谣言的信息。

此项调查实施于8月27日至9月14日期间，对象为全国5000名18岁以上民众，3047人做出了回答。

当被问到哪些媒体散布过谣言（多选）时，46%的受访者选择了“互联网”。选择“民营电视台”的占比也达到了25%。56%的受访者表示接触过谣言信息。其中，关于确认信息准确性的办法（多选），选择电视报道（48%）、推特等社交平台（32%）、专家在网上发布的信息（28%）的受访者较多，其次是政府公开信息（25%）、家人和朋友（24%）、报纸报道（20%）等。

关于接种疫苗的参考信息来源，选择电视报道（51%）、家人和朋友（42%）、政府公开信息（26%）、报纸报道（25%）的受访者较多。

另一方面，关于媒体的可信度，将100分作为满分来看，NHK的平均值最高，达到了69.0分；然后依次是报纸67.7分、民营电视台61.3分、广播55.4分、互联网49.2分。



一名年轻女子正在看手机（AFP时事社）

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