岸田首相，考虑入住历代首相忌讳的公邸

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17日获悉，岸田文雄首相正考虑是否入住首相公邸。公邸位于现在的首相官邸旁边，2005年由旧官邸改建而成，历代首相都不喜欢这处公邸，安倍晋三和菅义伟两位前首相就从未居住过。

首相岸田目前和夫人裕子住在距离官邸数分钟车程的众议院议员宿舍，最近曾带秘书等人去实地查看了公邸。基于危机管理和警卫保安的考虑，首相对身边人员透露称，“我大概还是得去住”；而另一方面，也有首相身边人员对居住环境表示担忧，认为这样“犹如是被关在了职场里”。

前首相安倍第二次上台以后一直住在距离官邸大约15分钟车程的私宅内，前首相菅义伟则一直住在议员宿舍。最后一位住过这处公邸的首相是野田佳彦（立宪民主党），他认为安倍和菅的做法存在危机管理上的问题，多次提出“如果首都发生直下型地震，（住在外面）就无法及时顺利地到达官邸”。

关于这个公邸，在旧官邸时期的1932年，首相犬养毅在五一五事件中被一名青年军官枪杀，1936年的二二六事件中，尽管冈田启介首相侥幸逃过一劫，但其妹夫遭到了暗杀。由于发生过这些历史事件，所以民间还一直流传着“半夜会听到沉重的脚步声”之类的传言。



首相公邸（东京都千代田区）



岸田文雄首相（右）进入首相官邸，17日上午，东京永田町

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