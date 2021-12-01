时隔13年，日本再次招募宇航员

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宇宙航空研究开发机构（JAXA）时隔13年再次启动宇航员招募工作，将用大约1年时间选拔若干名备选宇航员，最终名单将在2023年2月公布。此项工作着眼于日本已经宣布参加的国际探月计划，选出的备选宇航员或肩负日本人首次登月的壮举。

此次是JAXA第六次招募宇航员，也是自2008年以来时隔13年再次招募。今后将按照大约5年1次的频率继续招募。

以往的招募条件要求自然科学类4四年制本科毕业以上学历和3年以上工作经验，但此次废除了学历要求，仅要求3年以上工作经验，不限专业和行业，以吸引更多人才报名。虽然面向文科打开了大门，但还是会通过选拔考试检验自然科学类的知识与素养。

此前规定不低于158厘米的身高下限也放宽到了不低于149.5厘米。JAXA表示希望将女性报名者的占比从此前的10%左右提升到30%左右。

报名时间为12月20日至明年3月4日。JAXA将在12月1日召开线上说明会。之后将用大约1年时间开展材料审查、4次考试和医学检查，选出的备选宇航员将于2023年4月进入JAXA，主要在国内接受大约2年时间的基础训练，2025年3月正式认定为JAXA宇航员。

在上一次招募时被选为宇航员的油井龟美也（51岁）发表感言称：“希望借助此次广开门路之机，让更多拥有前人所不具备之才能的人加入到太空开发事业之中来。”



在宇航员招募海报前留影的油井龟美也，18日下午，文部科学省

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