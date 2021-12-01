岸田内阁公布阁僚资产

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日本政府11月19日公布了10月成立的第一次岸田内阁首相岸田文雄及其20位阁僚的资产情况。包含共同生活的家人所持有的资产在内，每位的总资产平均为9441万日元，较菅义伟前内阁低了1211万日元。少子化担当大臣野田圣子的资产最多，达到2.8553亿日元。首相岸田为2.0868亿日元，排在第四位。

岸田申报的资产包括东京都渋谷区的私宅、老家广岛的住房（广岛市南区）等房产合计价值1.7595亿日元，另有1000万日元定期存款。

位居榜首的野田圣子主要是丈夫名下的美国夏威夷房产，价值1.5878亿日元，占到资产总额的一半以上。野田本人持有日本邮政等五家上市公司的共计18463股股票，还有一个高尔夫球会籍。

国土交通大臣齐藤铁夫和防卫大臣岸信夫的资产也超过了2亿日元。齐藤夫妇持有价值1.8489亿日元的金融资产。岸信夫的资产包括1.7170亿日元金融资产、两个高尔夫球会籍和三幅名画等。

资产最少的是“资产为零”的数字担当大臣牧岛花莲。在众议院选举后由外务大臣转任自民党干事长的茂木敏充的资产为8339万日元。在第二次岸田内阁中就任外务大臣的林芳正不在此次公布之列。

此次公开的数据为截至岸田内阁成立之日，即10月4日阁僚本人、配偶及抚养的子女共同拥有的资产。土地和建筑的评估金额为固定资产税征税标准额。存款未包含普通活期存款和支票活期存款。



岸田内阁成立之际，首相及阁僚的合影，10月4日，首相官邸（EPA时事社）

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