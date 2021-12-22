疫情导致财政吃紧，日本拟明年上调就业保险费率

Newsfrom Japan

日本政府初步决定将从2022年度起上调用于发放失业补贴等开支的就业保险费，已开始商议上调幅度。面向响应政府方针，疫情下努力维持就业岗位的企业，日本政府发放的就业协调扶持金激增。就业保险财源枯竭，为此日本政府判断有必要适当加大劳资双方负担比例并在新一年度预算编制工作中进行最后阶段的磋商。

除了劳资双方负担的保险费外，就业保险的收入来源还包括中央政府一般会计支出的国库负担等资金。本年度的保险费率为劳方负担工资总额的0.3%，资方负担0.6%。本来劳方应负担0.6%，资方负担0.95%，但由于此前公积金超过了一定水平，所以下调了负担比例。

然而，由于就业协调扶持金支出增长，导致公积金见底，因而不得不上调缴纳费率。考虑到经济形势停滞不前，劳资双方担心负担大幅增加，政府内部的初步方案是明年劳方负担0.5%，资方负担0.85%。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]