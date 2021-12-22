日本将向全国中小学免费发放数字教科书

Newsfrom Japan

日本文部科学省初步决定于2022年度启动一项实证实验，免费为全国小学五六年级和初中生发放数字教科书，以英语为主要科目，通过配置语音朗读等功能，探索新的运用方法。此项实验，还将让学生们并行使用数字和纸质教科书，验证两种教科书各自的作用和采用数字教科书的效果，力争在2024年度正式引入课堂。

此次实验的对象是政府已为其发放了平板终端的全国所有小学五六年级、初中和特别支援学校的中小学生。政府将委托多家拥有数字教科书业务的企业提供产品和服务。

在新冠疫情持续蔓延的背景下，日本政府大力推进中小学生人手一台平板终端的计划，目前已有超过90%的地方政府完成了此项工作。不过，在实际学习方面，由于不少学生并不能熟练操作平板，所以核心教材仍将分发纸质版，如何完善软件层面的细节一直是有待解决的课题。

英语科目的数字教科书将发放到所有采用了平板终端授课的学校。数字教科书带有语音朗读功能。文科省官员解释称，“通过使用能示范发音的数字教科书，有望发挥与纸质版不同的作用”。实验中还将检验数字教科书能在多大程度上提高学生的听力。

此外，依据各地地方政府的意愿，还将从算数与数学、理科、音乐、图画手工与美术、技术、家庭、体育与保健体育等科目中追加发放一个科目的数字教科书。文科省表示，这些科目的数字教科书会使用图形和视频等素材进行讲解，有望帮助学生更好地理解知识内容。

文科省的专家委员会曾在6月提出建议，称为了能在2024年度正式采用数字教科书，有必要让学生并行使用纸质和数字教科书。下一阶段，文科省将立足于实证实验的结果，研究将数字教科书正式引入学校的方法。



长野县坂城高中的课堂上，学生们正在使用数字教材，2019年12月，长野县坂城町

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]