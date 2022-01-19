77%受访者在日常生活中感到“烦恼或不安”

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日本内阁府1月7日公布的《国民生活相关民意调查》结果显示，回答在日常生活中“感到”和“有些感到”烦恼或不安的受访者比例，合计达到了77.6%，创下历史最高水平。上一次实施此项调查，是在发生新冠疫情以前的2019年，当时合计为63.2%，可见此次出现了大幅增长。

这是自1981年开始实施此项调查以来，感到烦恼或不安的受访者第二次超过70%，上一次是2008年（70.8%）。关于感到烦恼或不安的具体内容（多选），选择“自身健康”的受访者最多，占比为60.8%。其次是“晚年生活规划”（58.5%）和“今后的收入和财产预期”（55.0%）。

另外，表示对娱乐休闲生活感到“满意”的受访者比例仅为34.3%，较上一次调查减少了28.4个百分点。内阁府相关负责人分析称“主要是受到了行动受限和经济低迷等因素的影响”。

关于政府应该大力实施哪些政策措施（多选）这个问题，选择社会保障（67.4%）和疫情防控（65.8%）的受访者较多，超过了每次调查都位居前列的经济提振政策（55.5%）和老龄社会对策（51.2%）。



内阁府，东京都千代田区

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