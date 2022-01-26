日本，5至11岁儿童将接种辉瑞疫苗

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日本厚生劳动省于21日特别批准美国制药巨头辉瑞公司生产的新冠病毒疫苗供5至11岁的儿童使用。厚生劳动省的专家委员会已于20日对此做出了认可。在26日举行的小组委员会上，面向儿童的接种预计将被确定为公费“临时接种”，接种工作于3月开始实施。

儿童接种疫苗的剂量预定为0.2毫升，需注射两次，间隔三周。疫苗中的有效成分含量是12岁以上的三分之一。该疫苗的接种对象儿童人数预计在700万至800万之间。

在奥密克戎毒株爆发前进行的临床试验中证实，该疫苗在第二针后7天内防止发病的效果达到90.7%。根据厚生劳动省的消息，该疫苗在一定程度上也能有效预防奥密克戎毒株的发病和重症化，但相比于对抗过往变异毒株，可能效果较弱。

该小组委员会还将在26日的会议上讨论是否应该将疫苗接种义务化。奥密克戎毒株的感染扩大导致染病儿童人数急剧增加，但据说在一般情况下，重症化的可能性极低。



美国制药巨头辉瑞公司为5至11岁儿童生产的新冠病毒疫苗（辉瑞公司提供）

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