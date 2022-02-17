第六波疫情“已经见顶”

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为政府提供疫情防控建议的厚生劳动省下属专家委员会16日召开会议，对全国疫情形势展开了分析研判。委员会主席、国立传染病研究所所长胁田隆字在会后的记者会上发表见解称，目前判断认为奥密克戎毒株扩散造成的第六波疫情已于2月上旬见顶。

他在记者会上展示了表示一名感染者平均传染人数的“实效再生产数”，截至1月31日的推测值为0.98。这是自去年11月28日遭遇第六波疫情以来该指标首次低于“1”。

胁田所长指出，“重症患者和死亡人数的见顶时间，将会晚于感染人数的见顶时间”，“如果不能充分减少感染人数，疫情还可能出现反弹”，要求继续贯彻防疫政策。

该专家委员会分析认为，在全国感染人数方面“几乎所有年龄段人群均出现了减少趋势，只有80岁以上人群中的感染者略有增长”。同时预测“此次疫情中的死亡者可能大部分是老年人”，对老年重症患者增加而导致医疗体系资源持续紧张的问题表达了忧虑。

据悉，专家会议上还汇报了关于接种第三剂加强针对预防奥密克戎毒株发病效果的暂定分析报告。接种第二剂两个月以内的预防发病效果为71%，2到4个月为54%，4到6个月为49%，呈逐渐降低趋势。但接种第三针以后，预防效果上升到了81%。



厚生劳动省专家委员会主席胁田隆字，2021年9月

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