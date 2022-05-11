日英首脑就《互惠准入协定》达成原则性共识

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（时事社伦敦电）日本首相岸田文雄5日在伦敦与英国首相约翰逊举行会谈。两国首脑就签署有关自卫队与英军互访等的法律依据《互惠准入协定（RAA）》达成原则性共识。约翰逊表示，英国原则上决定将在6月底前取消2011年东京电力福岛第一核电站事故后针对日本福岛地区食品实施的进口限制措施。

《互惠准入协定》规定了自卫队和英国军队在对方国家短期逗留时的刑事程序等内容，将为两国开展联合演习和救灾等行动提供便利。两国首脑一致同意继续深化防务合作，并加快筹备工作，力争早日正式签署协定。关于新一代战机的开发，双方商定将在2022年底前就合作行动的整体规划达成共识。

围绕俄乌局势问题，双方确认将与七国集团（G7）的其他国家合作，继续实施对俄制裁和援助乌克兰。另外，两国首脑一致表示，“欧洲大西洋与印度太平洋地区的安保问题是不可分割的，任何单方面以武力改变现状的行为在世界任何地区都是不可接受的”。



日本首相岸田文雄（右）与英国首相约翰逊在会谈前握手（5日，伦敦，AFP/时事社）



日本首相岸田文雄（左）与英国首相约翰逊举行会谈（5日，伦敦，AFP/时事社）

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