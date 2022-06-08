日本防卫研究所称，或有必要将防卫费提升至“10万亿规模”

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日本防卫研究所5月31日发布了概括介绍日本周边安保状况的2022年版《东亚战略概观》年度报告。报告提及最近20年间，日本防卫费在东亚国家和地区防卫开支总额中的占比减少了一半，指出为确保对华威慑力量和应对力量，有必要将防卫费提升至10万亿日元规模。

该报告采用英国伦敦国际战略研究所（IISS）的数据，对日本、中国大陆、韩国和中国台湾等四个国家和地区的防卫费用进行了对比。数据显示，2000年日本在东亚各国和地区防卫开支总额中的占比为38%，中国为36%，2020年日本为17%，中国则占到了65%。

此外，报告还介绍了“攻方三倍规律”，即进攻方需要保持三倍于防御方的兵力。针对目前日本超过5万亿日元的防卫费，报告认为“确保稳定威慑力的标准”，是达到中国的三分之一至二分之一规模，并指出“还可以考虑10万亿日元规模”。

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