日本7月或再次放宽入境限制

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6月1日，日本政府开会讨论针对新冠疫情的入境管理问题，除了取消全员入境检疫规定外，还考虑进一步放宽人数限制。会上提出了从7月1日将6月开始已翻倍至单日2万人的入境人数上限，再次上调至3万人等方案。

2021年1月开始执行的全员入境检疫措施已于5月底结束。日本政府从6月1日起按照病毒输入风险由低到高的顺序，将各国各地区分为“蓝”“黄”“红”三类，以此决定是否对入境人员实施入境检疫。

美国、中国、韩国等98个蓝组国家和地区人员入境时可免除入境检疫和3日隔离观察。印度、埃及等99个黄组国家和地区，接种过三剂疫苗的人员可免除入境检疫和隔离观察。

日本政府认为此举可以缓解机场检疫压力，原则上决定将进一步扩大单日入境人数上限。除了“3万人上限”方案外，还提出了“取消上限”方案，政府将视疫情形势变化继续推进讨论，在7月1日前做出决定。



参与日本观光厅访日旅游实证项目的游客，从美国飞抵成田机场（5月24日，千叶成田机场）

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