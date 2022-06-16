瞄准海外富裕人群，强化旅游消费项目

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日本观光厅将加强措施，吸引海外富裕人群前往地方景区，计划于2022年度内在全国选定约10个样板景区，为当地提供支持，推动其修建接待富裕人群的住宿设施和开发观光项目等，同时考虑将在2023年度预算概算要求中列出相关经费。

日本政府从6月1日开始已经大幅放宽针对新冠病毒的口岸管理措施，将单日入境人数上限翻倍至2万人，并从10日起恢复了外国游客团队游。

鉴于这一政策调整，着眼于新冠疫情平息后访日游客流量的真正恢复，观光厅计划大力支持以富裕人群为目标的景区建设。选择样板地区时，将以拥有全球闻名的地区资源、建立可以满足富裕人群需求的服务体系等作为判断条件。目前考虑的具体措施包括向这些样板地区派遣专家协助创造观光项目并给予规划补贴等。

据悉，发生新冠疫情前的2019年，访日游客中单次旅行消费超过100万日元的“高附加值旅行者”大约为287000人，主要来自美国和中国等六个国家。据推算，这部分游客共计在日本消费了大约5523亿日元。

不过，观光厅表示，高附加值旅行者的目的地主要集中在东京和大阪等三大都市圈。因此，该厅打算通过在样板地区积极开展工作，将富裕人群的旅行目的地进一步拓展至各个地方，目前基本决定从2023年度以后集中实施相关政策。



日本观光厅所在的中央合署办公楼3号楼，东京都千代田区

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