山梨大学利用冷冻干燥细胞成功培育出克隆鼠

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山梨大学的研究团队成功利用真空冷冻干燥后保存时间达9个月的实验鼠细胞（采集自鼠尾部的体细胞）培育出克隆鼠。据悉，该技术有望实现遗传基因资源的长期保存。该团队7月6日在英国科学杂志《自然-通讯》上发表了相关论文。

为了保护生物多样性免受全球性灾害等因素的破坏，保存植物种子、动物卵子和精子等尝试已经开始。但保存动物需要液氮等条件，面临成本高昂和发生灾害时如何维持等问题。真空冷冻干燥方式便于保存，但需要采取保护对策，以避免DNA受到损伤。

山梨大学助教若山清香等研究人员发现绿茶中含有的一种儿茶素具有保护DNA的能力，利用这种儿茶素对体细胞实施了冷冻干燥处理。保存一段时间后，用水将此细胞还原，取出细胞核植入正常卵细胞内，培养生成了胚胎干细胞（ES细胞）。

然后把这个胚胎干细胞内提取的细胞核再次植入另外的卵细胞，放回作为“临时妈妈”的雌鼠体内，最终生出了遗传信息与原始体细胞一致的克隆鼠,并且具有正常的繁殖能力。

若山助教表示：“目前，从最初的体细胞到培育出克隆鼠，成功率仅为0.02%，因此还需要进一步努力。”



通过冻结干燥体细胞培育诞生的第一只克隆鼠（左侧黑色）（山梨大学提供）

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