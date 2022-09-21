新冠患者用药的一项指标：吸烟指数400以上

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近日，福井大学与福井县政府组建的联合研究团队发布了一份研究结果，称截至8月25日的研究显示，关于是否对新冠病毒感染者使用治疗药物的问题，一项指标是每日吸烟支数×吸烟年数的“吸烟指数（Brinkman index，BI指数）”达到400以上。这相当于一天吸烟20支，烟龄20年。通过掌握累计吸烟量，将有助于感染者的及时治疗。

尽管吸烟被视为导致新冠肺炎重症化的一个重要因素，但日本国内此前一直没有发布任何相关研究报告。研究团队推测，吸烟较多的人，重症化风险可能会升高。

调查实施于去年7月20日至11月9日的德尔塔毒株流行时期，对象为福井县内341名20到79岁有吸烟史的确诊感染者。研究人员针对BI指数等因素与是否使用了瑞德西韦（Remdesivir）等新冠治疗药物之间的关系后发现，BI指数超过400的感染者容易转为重症，用药必要性上升。

福井大学医学系助教大西秀典指出，在医疗一线资源紧张的背景下，通过了解患者的累计吸烟量，也能有助于实现及时治疗，并表示今后还将研究该指标与奥密克戎毒株之间的关联性。



正在点烟的男性

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