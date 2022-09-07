俄乌冲突和日元贬值，促使黄金人气持续火爆

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黄金被视作可以抵御危机和通胀的避险资产，近段时期在日本国内愈发受人欢迎。受俄乌冲突和全球物价飙升的影响，黄金零售价格在今年4月创下历史最高记录，之后也一直维持在高位水平。黄金销售巨头田中贵金属工业（东京）的交易业务始终保持活跃。

年初时，一克黄金的零售价格（含税）为7500日元左右，2月爆发俄乌冲突后一路飙升，4月创下了8969日元的历史最高纪录。

作为全球指标的纽约黄金期货价格也一度上扬，但现在已经回落至俄乌冲突爆发前的水平。而由于日元汇率大幅下跌，促使田中贵金属的零售价格继续维持在8500日元左右的高位。

该公司表示，今年年初，顾客的70%以上都是来出售涨价的黄金的。但在俄乌冲突迟迟未能平息等不确定因素叠加下，近期“还有许多出售了黄金的人，在等候下一次购入的机会”，超过60%的顾客都是买家。

市场价格的飙升也对各种黄金制品产生了影响。佛具销售企业Hasegawa称，在佛龛前双手合十时敲一下响声的“梵音钵”等金制佛具“具有很强的资产属性，价格与黄金行情联动”，目前已较年初上涨了8%到14%。



金条的人气持续火爆（8月19日，东京银座“GINZA TANAKA”）

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