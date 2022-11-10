超过10%新婚夫妇“相识于网络”

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厚生劳动省国立社会保障与人口问题研究所10月9日发布的《出生动向基本调查》结果显示，近年来，通过同事或朋友介绍对象后结婚的情况减少，13.6%的受访者是通过社交媒体或交友软件等互联网渠道相识结婚的。据分析，受到新冠疫情蔓延的影响，与恋人或配偶相识的环境已经发生了变化。

调查实施于去年6月，对象为妻子不到55岁的夫妇和18岁以上55岁以下的单身人士。调查人员对给出了有效回答的6834对初婚夫妇（有效回答率73%）和7826名单身人士（有效回答率56%）进行了分析。

2015年7月至2018年6月期间结婚的夫妇中，6.0%表示是通过“网络”相识的，而包括疫情蔓延时期在内的2018年7月至2021年6月期间结婚的夫妇中，通过“网络”相识的占比达到13.6%，翻了一倍；而回答“在职场”“在工作中”结识并结婚的夫妻分别为28.2%和21.4%，呈下降趋势。

另一方面，18岁到34岁的单身人士中，表示“迟早会结婚”的男女受访者均较6年前的上一次调查有所减少。男女受访者希望生育的子女平均人数均创1982年开始调查以来的最低水平，女性受访者的回答平均值为1.79人，首次低于2人。

该研究所人口动向研究部部长岩泽美帆认为，包括结婚意愿和希望生育的子女数在内，未婚男女组建家庭的愿望进一步走低。在生儿育女方面的价值观也发生了变化。

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