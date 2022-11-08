远程办公使睡眠时间延长，适度出勤或可增加幸福感

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日本政府在10月21日的内阁会议上，通过了2022年版《过劳死等预防对策白皮书》。白皮书中报告了一项有关在新冠疫情中得到普及的远程办公的调查结果，并分析表示，若睡眠时间短，出现抑郁倾向和感到焦虑的比例就会提高，而远程办公的频率越高，则睡眠时间越长；如果远程办公和出勤适度结合，可以给人带来幸福感。个中的重要原因被认为是无须通勤，令身心负担都得以减轻，并有更多的时间可以在家中度。日本厚生劳动省负责人指出，远程办公有各种各样的好处。

该调查是以日本全国1万人为对象实施的。回答“1天平均睡6小时以上”者的比例，在每天都远程办公的受访者中最多，为66%；而在没有远程办公的受访者中，这一比例最低，为54%。

此外，调查还显示，以“每周2至3天”或“每周1天左右”的频率远程办公的受访者，比“从不”或“每天”远程办公的受访者更加自我感觉幸福，即“主观幸福感”更强。看来，时而去公司上班并与同事进行交流，保持良好的平衡也很重要。



样板房中的工作空间

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