日本24都府县41种“风流踊”申遗成功

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11月30日，联合国教科文组织（UNESCO）政府间委员会做出决定，将盂兰盆舞等24个都府县的41种民间传统表演艺术“风流踊”列入非物质文化遗产名录。这是继2020年“传统建筑工匠技艺”入选以来，日本的文化遗产再次入选该名录。

风流踊是日本民间传统的群众性文娱活动，注重服装和道具的精心设计，在唱词、笛子、大鼓等的伴奏下，进行盂兰盆舞、念佛舞等表演。它最初起源于日本的中世时期（12到16世纪），在各地的历史和风土人情中得到传承，通过气氛热烈的舞蹈驱灾辟邪，悼念亡者，祈求丰收，表达出对美好生活的期望。

委员会在决议中指出，风流舞的知识和技艺通过保护团体等各方努力，在学校、家庭和社会中得到传承，它“促进形成了一个网络，将男女老幼融为一体，培养了人们对社区的归属感”，并高度评价称，在新冠疫情蔓延的非常时期，“将有助于人们共度难关”。

包括日本全国闻名的“郡上舞”（岐阜县郡上市）和“西马音内盂兰盆舞”（秋田县羽后町）在内，这41种“风流舞”均是国家指定重要非物质民俗文化遗产。它们拥有和2009年入选的神奈川县三浦市“Chakkirako（少女们身着盛装，手持扇子或彩竹棒表演的一种舞蹈——译注）”相同的元素，属于一体化的扩充申遗方案，所以入选遗产名录后，日本的非物质文化遗产没有增加，仍为22件。



将列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录的“西马音内盂兰盆舞”（日本文化厅提供）



将列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录的“郡上舞”（2017年8月，岐阜县郡上市）

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