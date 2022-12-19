今年的畅销产品，第一名是“检测药”

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市场调查企业INTAGE（东京）12月7日发布了2022年“畅销产品排行榜”。第一名是新冠病毒抗原检测试剂盒等“检测药”，推算销售金额为前一年的2.8倍。第三名是伴随旅行需求复苏而热销的，防止乘坐交通工具时眩晕的“抗眩晕药物”，第五名是包括口腔消毒喷雾在内的“口腔用药物”，“非处方药”排名靠前的情况比较突出。

在第七波疫情蔓延的七八月份，检测药和市贩药的销售金额增长明显。

去年位居榜首的燕麦片今年依然畅销，销售额同比增长了60%，屈居第二，许多人在疫情期间减少外出，将燕麦片视为健康食品；第四名是“口红”；第六名是“乳酸菌饮料”，这主要得益于活性乳酸菌含量高达1000亿的（养乐多）“Yakult1000”这款人气产品的带动。

该排行榜是INTAGE公司依据1到10月零售店销售数据，推算出销售金额增幅排序得出的。该公司分析师木地利光分析认为，检测药等疫情关联产品增长明显，但“口红”等产品的上榜，也反映出与病毒共存的背景下，外出需求正在逐渐恢复。



抗原检测试剂盒

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