股市下跌导致日本家庭资产减少，户均资产1291万日元

Newsfrom Japan

日本银行和其他金融团体等机构组建的金融广报中央委员会在去年12月21日公布了2022年《家庭开支金融行为相关舆论调查》结果。其数据显示，两人以上家庭持有的存款和股票等金融资产平均金额为1291万日元。受收入减少和股市下跌等因素影响，较上一年（1563万日元）减少了近20%。

具体来看，存款是家庭第一大资产，平均金额为562万日元，其次是有价证券（418万日元）和保险（251万日元）。

关于资产减少的原因，选择“固定收入减少，出售了金融资产”的受访家庭最多，占比为41.1%（上年为51.8%）。选择“股票和债权价格下跌”的占比为26.6%（上年为16.2%），较上一年有所上升。

另一方面，针对晚年生活，表示“非常担心”的受访家庭占比为39.5%（上年为35.2%）。理由方面，选择“物价涨幅可能会达到难以维生的程度”的家庭，占比上升到了36.2%（上年为23.3%）。

调查于2022年6月至7月通过线上方式实施，调查对象为家庭成员年龄在20至79岁之间的全国5000户家庭。



日本银行总行（东京都中央区，AFP/时事社）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]