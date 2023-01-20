为吸引人才，迅销公司涨薪，新员工起薪30万日元

Newsfrom Japan

经营“优衣库”等休闲服装品牌的迅销公司1月11日宣布，将提高日本国内约8400名正式员工的年收入，最大涨幅达40%。迅销公司还将在3月修订公司的薪酬制度，加强人才招聘。新员工的起薪将从每月255000日元增至300000日元，即年收入增长约18%。

这是迅销公司在现行薪酬体系下首次全面加薪。工资上涨将导致日本国内的劳动力费用增加15%，但公司计划通过减少加班等工作方式改革来提高生产率，以消化这一成本。

迅销员工的平均年收入约为959万日元。但与海外的跨国公司相比，依然相形见绌。公司认为，在人才资源的国际竞争中，有必要提供不输其他公司的待遇。

迅销公司将通过修订薪酬制度，根据能力和业绩确定各个等级的薪酬标准，取消现行的职位津贴。入职第一、二年的新店长，月薪将增加10万日元，从29万日元增至39万日元，年收入增幅约为36%。



迅销公司会长兼社长柳井正（AFP/时事社）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]