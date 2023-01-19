台积电考虑在日本建设第二家工厂

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（时事社新竹1月12日电）全球最大晶圆代工厂台积电（TSMC）首席执行官魏哲家在决算说明会上表示“正考虑在日本建设第二家半导体工厂”，但没有提及具体地点。

台积电目前正与日本索尼集团和电装公司等在熊本县菊阳町建设半导体工厂，计划于2024年底开始生产。魏哲家表示，日本政府的支持也将是建立第二家工厂的重要因素。

为吸引世界最先进的半导体制造商台积电前来建厂，世界各地的招揽竞争愈演愈烈。除了正在美国亚利桑那州建厂之外，据英国媒体报道，该公司似乎还考虑在德国建设其第一家欧洲工厂。

根据该公司的决算信息，2022年10月至12月期间的销售额较去年同比增长42.8%，达到6255亿新台币，创下历史新高。2022年的全年销售额也较去年增长42.6%，达到2.2638万亿元新台币，同样创下历史新高。尽管半导体市场低迷，对5纳米（1纳米为十亿分之一米）芯片的强劲需求支撑着销售额的增长。



台积电的标识 台湾新竹市（AFP/时事社）

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