盛冈和福冈，荣登“今年的旅游地”52选

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（时事社纽约电）1月12日，美国《纽约时报》（电子版）将日本的盛冈市和福冈市列入“2023年必去的52个旅游地”榜单。伴随新冠入境防疫限制的放宽，到访东京、京都等地的游客不断增加；然而，作为“易被忽视”的魅力城市，该报重点关注了这两个城市。

就榜单中位列第二的盛冈市，该报介绍称，可从东京短时间到达，是个“走走就可以逛个遍的玲珑之地”，并解释说，在大正时代的日西结合的建筑物林立的街道上，可以品尝到碗子荞麦面(*1)和咖啡。

位列第十九的福冈市，该报则介绍说，虽然日本全国的大排档数量在减少，但在那里你可以看到“在日本已经为数不多一排排大排档”；除了常见的拉面和烤鸡肉串外，还有一些独具特色的摊位，提供葡萄酒和咖啡。

高居该榜单之首的是伦敦，第三名是横跨美国犹他州等州界的纪念碑谷纳瓦霍部落公园。



岩手县盛冈市JR盛冈站（2011年10月）



福冈 中洲的大排档（2021年10月，福冈市博多区）

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