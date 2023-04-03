基因型独特的奈良公园鹿群

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福岛大学、奈良教育大学和山形大学1月31日联合发布消息称，研究发现生活在奈良公园（奈良市）周边的鹿群（日本鹿）与其他鹿群隔绝往来超过1000年，保持着独特的基因型。该研究结果表明，在人类狩猎和开发行为导致鹿群生息区域不断减少的背景下，只有奈良公园的鹿群在人类的保护下独立生存了下来。相关论文已于当日发表在美国《哺乳动物学杂志》上。

福岛大学研究生高木俊人等人组成的研究团队从包括奈良公园在内的纪伊半岛全境共30个区域的294头野生日本鹿身上采集了肌肉组织和血液样本，通过两种方法分析了它们的基因结构。

结果显示，所有地区的鹿均起源于同一原始鹿群，后来分为了奈良公园周边、纪伊半岛西部和东部的三个鹿群。其中，奈良公园的鹿群在1000多年前与原始鹿群分开后，再也没有接触过其他鹿群。半岛西部和东部的鹿群在16世纪前后分开，两者曾在半岛中部混居。

研究团队指出，在水稻栽种活动兴盛、城市化发展，以及狩猎行为等因素导致个体数量不断减少的同时，已经成为一种信仰对象的奈良公园的鹿群受到了人类刻意保护等行为的影响。最终得出结论，认为奈良鹿在与其他鹿群隔绝往来1000多年的情况下，得以保持了它们基因的独立性。

高木表示说：“鹿的数量过度增加，已对人类和环境造成危害，成为现今的一个问题。希望大家理解奈良公园鹿群的起源等知识，并以此为契机，思考今后的保护方针。”



在人类保护下，保持了1000年以上基因独立性的奈良公园鹿群（摄于2021年2月）

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