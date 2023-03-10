笹川阳平积极促成缅甸政府军与武装势力停战

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【时事社曼谷电】为促成缅甸政府军与西部若开邦少数民族武装势力“若开军”停战而开展斡旋工作的日本财团笹川阳平会长，2月6日在泰国曼谷接受了采访。此前于2月4日前往当地进行考察的笹川会长评价称，政府军与若开军已建立信息共享机制，停战工作“顺利程度出乎预料”。他表示“希望为其他地区树立典范”，展现出在处于持续战争状态的各地区推进促和平谈判的积极意愿。

在日本财团的斡旋下，缅甸政府军和若开军于去年11月就继续维持开展人道主义援助期间的停战状态达成了共识。担任缅甸民族和解日本政府特别代表的笹川会长称“收到报告，得知通过对话方式解决了许多问题”，表示在促谈判方面已有得心应手的感觉。

作为针对若开邦的首批援助，日本财团将在3月底以前为该邦逃难群众发放约23300张毛毯。关于第二批援助，计划修建学校、卫生院、回乡居民住房，目前正积极开展工作，力争说服政府军与若开军协商选址和时间。

在缅甸国内，尽管通过政变夺取了权力的政府军和民主派武装组织持续发生武力冲突，但并没有任何一方向笹川会长提出斡旋请求。因军方宣布延长国家紧急状态，原定于8月举行的大选预计将推迟。笹川会长强调称“选举是民主化的第一步。无论如何都必须举行”。

笹川会长表示支持东盟要求缅甸政府军履行的停止暴力等“五项共识”，同时指出“光是口头喊话无法解决问题”，倡议应在该国最大城市仰光开设办事处，加强工作联络。



日本财团笹川阳平会长2月6日在曼谷接受时事通讯社采访



笹川阳平会长在缅甸西部若开邦考察逃难群众宿营地（左）（日本财团提供，时事社）

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