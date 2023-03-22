日本在亚洲影响力下降，加强防卫力量也无济于事

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【时事社悉尼电】澳大利亚智库机构洛伊国际政策研究所近日发布了《2023年亚洲实力指数》报告，其中分析认为，日本在亚洲的影响力正不断下降，即使加强防卫力量也无法弥补。

该研究所自2018年起发布该指数，依据经济、军事、文化等八个领域的数据，为各国各地区的影响力打分。26个对象国家和地区中，日本排在美国和中国之后，位列第三，得分为37.2分（满分100分），较2021年的上次报告下降了1.4分。

由于积极推动大幅增加国防开支、与美澳等国开展联合训练，日本在军事领域的得分有所上升。但在经济、文化、外交、危机处理能力等其他方面，得分均出现下降。国内生产总值增长率低、少子老龄化、研发活动投资减少等，是导致影响力全面下降的主要原因。

该研究所指出，“日本不可能作为完整的安保主体迅速崛起，这种努力也不会成为足以弥补经济和文化影响力下降缺口的决定性因素”，认为日本加强防卫力量“联合对抗中国的贡献也将低于美国的期待”。

中国的影响力为72.5分，较上一次报告下降2.1分，创历史最大降幅。主要影响因素是中国为遏制新冠疫情扩散而采取了限制经济活动的“动态清零”措施。俄乌冲突问题导致排名第5的俄罗斯在外交领域的得分大幅下降。



日之丸旗（示意图）

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