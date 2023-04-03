教授再见！ 音乐家坂本龙一离世

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曾创作了《战场上的快乐圣诞》等多部电影的配乐，作为“黄色魔术乐队（YMO）”成员活跃在国际舞台的音乐家坂本龙一3月28日离世，享年71岁，家属亲人已为其举行葬礼。坂本所属经纪公司4月2日在官网主页上公布了这一消息。

坂本2014年罹患鼻咽癌，2021年公开表示自己被确诊直肠癌。长期以来，他一边与病魔做斗争，一边坚持音乐活动，今年1月17日刚刚推出了时隔6年的原创专辑《12》，并负责创作了将于6月上映的电影《怪物》（是枝裕和导演）的音乐。

坂本龙一生于东京，早年在东京艺术大学学习作曲，1978年以专辑《Thousand Knives》出道。同年，他与细野晴臣、高桥幸宏组成YMO乐队，引领了日本电子音乐热潮，并在海外走红。代表曲目《Technopolis》《东风》均由坂本作曲。

在个人音乐活动方面，1983年坂本为电影《战场上的快乐圣诞》（大岛渚导演）创作的主题曲，以令人印象深刻的钢琴旋律成为了其代表作。1988年，凭借电影《末代皇帝》（贝尔纳多•贝托鲁奇导演）成为首个获得奥斯卡原创配乐奖的日本人。他也在这两部电影中客串了角色。

坂本的音乐创作，从当代音乐、民族音乐，到摇滚、流行音乐、歌谣曲，涉猎广泛。他为前妻矢野显子、忌野清志郎等日本以及国外的许多艺术家提供乐曲，并以共同演奏和音乐制作等展开合作活动。因其深厚的音乐学识和卓越的技艺，而被人们亲切地称为“教授”。

他还积极致力于环境问题和和平运动，并担任由2011年东日本大地震灾区的孩子们组成的“东北青少年管弦乐队”的音乐总监。



坂本龙一



刚刚结束演奏的YMO乐队成员，（左起）坂本龙一、高桥幸宏、细野晴臣（2007年7月于京都市，AFP/时事社）



坂本龙一（中左）在巴塞罗那奥运会开幕式上担任指挥，1992年7月于西班牙巴塞罗那

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