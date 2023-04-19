1天8000步以上，即便周末多走一走，也能降低死亡率

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京都大学研究生院医学研究科等机构组建的研究团队近日发布消息称，即便只在周末一天走上8000来步，也有望产生一定的维持健康效果。研究团队对每周行走步数与10年后死亡率的相关性进行分析后发现，每周1到2天步行超过8000步的人，其死亡风险下降程度与每周步行3到7天的人相近。相关论文已于3月在国际顶级期刊《美国医学会杂志》子刊《JAMA Network Open》上刊载。

在此前的研究中，人们已经知晓每天行走8000步以上可以降低死亡风险，但并未弄清与行走天数之间的相关性。研究团队调用美国2005到2006年期间的国民健康调查数据，研究了3101名20岁以上美国民众（平均年龄50.5岁）行走天数与10年后死亡率风险的相关性。

将每周行走8000步以上的天数分为0天、1到2天、3到7天三个组别，对各组的死亡率进行比较后发现，3到7天组较0天组下降了16.5%，1到2天组也下降了14.9%。将死因限定为心脏和血管疾病时，3到7天组下降了8.4%，1到2天组也下降了8.1%。不同的年龄和性别均呈现出同样的倾向。

日本厚生劳动省公布的数据显示，日本20岁以上男性日均行走步数大约为6800步，女性大约为5800步。

京都大学研究生院的井上浩辅助教（刊载论文时的职称）表示说：“你不需要感到有压力，认为每天都必须走很多步。其实只要周末集中多走一走，也能产生良好效果，关键是要动起来。”



黎明时分的散步者，隔河眺望纽约曼哈顿（新泽西州威霍肯，AFP/时事社）

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