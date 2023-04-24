岸田遇袭事件，嫌疑人犯案动机或为发泄对政治的不满情绪

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4月18日获悉，此前在岸田文雄首相街头演说时投掷爆炸物，因涉嫌“暴力业务妨碍”犯罪而遭现场逮捕的木村隆二（24岁，无业），去年曾因年龄等原因未能成为参议院选举候选人，他认为该规定违宪而提起诉讼，要求政府给予赔偿，并在诉讼过程中抨击岸田为前首相安倍晋三举行国葬的决定是“对民主主义的挑战”。

同时木村隆二还谴责安倍“和旧统一教（世界和平统一家庭联合）长期勾结”。和歌山县警方认为，对政治家的不满情绪可能是其实施犯罪的背景原因，目前正在对案件动机等展开调查。木村在审讯中始终保持缄默。

在此前的诉讼中，木村称自己曾打算参加去年的参议院选举，但由于未满30岁，且无法筹集到足够的选举保证金(*1)而未能成为候选人。他认为《公职选举法》的这种规定违反了宪法，于去年6月向神户地方法院提起了诉讼，要求政府赔偿10万日元。他未雇佣律师做代理人，而是采用了“本人诉讼”形式。

在向地方法院提交的准备材料中，他指出去年9月的安倍国葬“是在多数民众持反对态度的舆论背景下，未经议会审议，仅凭内阁会议决定后强行举行的”，抨击称“这种对民主主义的挑战是不可容忍的”。



木村向岸田首相投掷爆炸物的现场周边（远处），4月15日，和歌山市

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