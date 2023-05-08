3D打印机，实现手指神经再生，患者回归工作岗位

Newsfrom Japan

京都大学附属医院4月24日发布消息称，采用通过细胞制造人体组织的“生物3D打印机”，成功地为3名手指等部位神经受损的患者进行了神经移植。据悉，在将3D打印的管状“神经导管”植入患部的临床试验中，3名患者的感觉神经均得到恢复并回归了工作岗位。

研究团队使用的是某再生医疗创新企业研发的3D打印机。3名患者的年龄在20到59岁之间，均因工伤导致了手指或手腕的神经受损。研究人员先从患者的腹部皮肤提取细胞，经过约2个月时间的培养后使用3D打印技术制作成直径约2毫米的神经导管，再植入患部。

经医学观察1年后确认，3人的手部感觉神经均得到恢复，并且，他们都回归了工作岗位，也没有出现副作用或并发症。

现今治疗神经损伤的主流方法，是提取患者自身的健康神经植入患部，但一直存在着神经提取部位遗留痛感的问题。

研究团队成员、京都大学附属医院康复科副教授池口良辅表示，“希望我们的研究能够成为一种治疗方法，帮助那些饱受末梢神经损伤之苦的患者顺利回归社会”。



“生物3D打印机”制作的神经导管（CYFUSE提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]