吸入乙醇蒸气可抑制甲流感染，或有望应对新冠

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冲绳科学技术大学院大学副教授石川裕规、教授新竹积等人组成的研究团队4月27日发布消息称，让感染了甲型流感病毒的小白鼠吸入低浓度乙醇蒸气后，发现了具有防止重症化的效果。尽管吸入时的浓度只有4%，但在覆盖气道细胞表面的液体中会上升到20%，让病毒失活，抑制进一步传染。在使用人工培养的人类肺部细胞的实验中，还证实了20%的浓度不具毒性。

石川副教授说：“现在正准备进行临床研究，以评估用于人类时的有效性和安全性。同时还想针对禽流感推进相关研究，并期待对新冠病毒也能产生效果。”人类使用时，考虑采用治疗哮喘等疾病的“雾化器”，将药液雾化后吸入的方法。相关论文已在美国《传染病杂志》上刊载。

在实验中，研究人员将54只小白鼠分为两组，一组每天吸入两次（每次10分钟）乙醇蒸气，一组吸入水蒸气。对甲流病毒感染情况进行医学观察后发现，吸入水蒸气的一组半数以上死亡；而吸入乙醇蒸气的一组，肺部感染得到控制，绝大部分都存活了下来。

如果这个方法将来用于人类，那么酒精过敏者不可使用；另外，吸入后血液酒精浓度会暂时性上升，可能无法开车。

石川副教授等研究人员呼吁说，将高浓度消毒用乙醇投入加湿器后在室内使用，存在引火和爆炸风险，绝对要避免这种做法。



乙醇（资料图）

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