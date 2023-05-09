新冠降级为5类传染病，防控措施交由个人判断

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日本政府于5月8日将新冠病毒传染在《传染病法》上的危险等级由“准2类”下调至“5类”。今后发布紧急状态宣言等限制行动的措施，将失去法律依据，感染防控措施原则上交由民众个人判断。此前仅限部分指定医院接收新冠患者的医疗服务提供机制也走向“平常化”，各类医疗机构依次向新冠患者敞开大门。

新冠已在全球流行3年有余。在餐饮店等场所，已经出现撤去隔板的举动，开始回归疫情前的日常状态。通过将新冠视同为季节性流感加以对待，日本政府准备加快推进“走出新冠”的工作。

根据厚生劳动省发布的数据，截至5月7日，日本累计新冠感染人数约为3380万人，死亡74669人。8日开始将停止公布每日新增感染人数，改为采用“定点把握”方法，依据全国约5000家医疗机构上报数据每周公布一次。

今后，日本政府将争取逐步增加可接收新冠患者的医疗机构数量，完善相关机制，实现在大约8300家机构最多可接收大约58000名新冠患者住院的目标。同时，新增约20000家门诊，使门诊设施总数达到约64000家。

过渡至5类后，此前免费实施的病毒检测和门诊医疗费用将由患者自行负担。作为当前的减免措施，住院期间每月最多补助2万日元，昂贵的治疗药物则全额由政府负担。新冠感染后原则上进行居家休养，根据厚生劳动省的建议，从出现症状后的次日算起，5天内避免外出。



新冠降为“5类”传染病后，便利店开始拆除设置在收款台前的塑料隔帘（5月8日上午，东京都品川区）



2020年4月8日发布紧急状态宣言后的渋谷全向交叉人行道（上图）与本月8日人流如织的同一人行道（东京都渋谷区）



2020年4月12日发布紧急状态宣言后门可罗雀的东京浅草寺雷门（上图）与本月8日外国游客熙来攘往的同一地点（东京都台东区）

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