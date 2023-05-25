日本决定参加2032年联合国安理会非常任理事国竞选

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日本政府官房长官松野博一5月23日在记者会上宣布，日本政府将参加2032年联合国安理会非常任理事国竞选，并表示已于16日办理了规定的参选手续。日本今年1月刚刚当选任期2年的非常任理事国，提前宣布竞争亚太地区有限的非常任理事国名额，目的是确保最终当选。

安理会由美中俄等五个永久任期的常任理事国和每年改选一半的10个非常任理事国组成。自1956年12月加入联合国以来，算上当前的任期在内，日本已经12次当选非常任理事国，创各国之最。日本所属的亚太地区拥有两个非常任理事国名额。

此前，日本基本上每隔4到8年当选一次。如果2032年再次当选，任期将为2033和2034年两年。2025年以后，日本将有8年时间无法进入安理会，这可能会给日本在联合国的工作造成影响，比如梳理汇总针对推进核开发和导弹开发的朝鲜的制裁决议等。

松野在记者会上指出，“尽管联合国安理会在有些方面并未有效发挥作用，但确实也发挥了一定的作用，日本一直很重视”。他表示今后将继续主导推动安理会改革等议题的讨论，称“将通过各种形式为安理会的商讨工作做出贡献，致力于维护国际社会的和平与稳定，加强基于法治的国际秩序”。



官房长官松野博一，17日于首相官邸

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