役所广司获得戛纳电影节最佳男演员奖

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【时事社戛纳电】5月27日晚（日本时间28日凌晨），76届戛纳国际电影节颁奖仪式在法国举行，在维姆•文德斯执导的《完美的日子》一片中饰演男主角的役所广司（67岁）获得了竞赛单元最佳男演员奖。另外，坂元裕二（56岁）凭借是枝裕和的新作《怪物》获得最佳编剧奖。

役所广司是继柳乐优弥（出演是枝裕和执导的《无人知晓》，2004年）后，第二位在世界三大电影节之一的戛纳电影节上获得最佳男演员殊荣的日本人。同时，此次也是日本编剧家继滨口龙介执导作品《驾驶我的车》（2021年）后第二次获得最佳编剧奖。

役所广司在领奖台上对工作人员、剧中搭档、妻子等表示感谢，喜笑颜开地说：“我要把这个（奖杯）带回去。谢谢大家。”

是枝裕和导演代领了最佳编剧奖。据说，已先期回国的坂元给他发来邮件，称“作为《怪物》团队的一员感到十分欣喜。这个剧本是为每一个孤独的人所写。能够得到认可，心中百感交集”。

《完美的日子》由德国著名导演文德斯执导，全部在东京拍摄完成。该片以一名在渋谷的公共卫生间工作的清洁员为主人公，刻画了沉默寡言的他在不断重复的平淡日子中的所怀所感。日本上映时间未定。

役所过去曾在《来跳舞吧》等多部名作中饰演角色，并且主演过今村昌平的《鳗鱼》（1997年获得金棕榈奖）。

坂元善于塑造具有真实感的人物形象，并且台词娴熟巧妙，才华得到公认，1991年的电视剧《东京爱情故事》引发了社会现象级的轰动。《母亲》等具有强烈社会性的电视剧也受到广泛关注。

《怪物》一片从母亲、老师、孩子各方的视角，描写了因某小学男同学之间的纠葛而引发出的问题。预定于6月2日在日本上映。

法国导演茹斯汀•特里叶执导的《坠楼死亡的剖析》获得金棕榈奖。



获得戛纳电影节最佳男演员奖的役所广司发表得奖感言（5月27日于法国戛纳，EPA/时事社）



获得戛纳电影节最佳编剧奖的坂元裕二（5月18日于法国戛纳，AFP/时事社）

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