2030年前将每年中暑死亡人数减少一半

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日本政府5月30日召开阁僚会议，敲定了相关部门在今后五年内开展中暑对策的具体执行计划。该计划提出的目标是在2030年前将过去五年平均每年超过1000人的中暑死亡人数减少一半。政府将从今年夏季开始加强呼吁65岁以上老年人合理使用空调等对策。

环境大臣西村明宏在当日会后的记者会上表示，“中暑可以通过适当的措施加以预防。在盛夏到来前调试空调，平时通过散步等方式出出汗，让身体适应暑热，这些做法都具有很好的效果”。

截至去年的五年里，平均每年有1295人死于中暑，其中80%以上是体温调节功能较弱的老年人。另外，在家中死亡的人中大约90%没有使用空调，或是家中没有安装空调。

按照计划，4到9月将实施“加强预防中暑宣传活动”，呼吁老年人合理使用空调、穿着清凉衣物、积极补充水分和盐分等。政府将要求社会福利相关团体配合，共同关注老年人夏季生活情况，还将研究在出现灾害级别的极端高温情况下引导老年人和残障人士躲避高温的方法。

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