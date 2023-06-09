日本政府加快砍伐杉树人工林，力争30年后将花粉量减少一半

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日本政府5月30日在首相官邸召开花粉症对策相关阁僚会议，梳理汇总了今后的整体对策方案。针对作为花粉产生源的杉树人工林，方案提出将加快砍伐，力争在10年后减少约20%，大约30年后将花粉产生量减少一半。政府已将相关对策写入将于6月制定的经济财政运营基本指针“骨太方针”，林野厅等部门将于年内整理出具体措施。

方案指出，“现在花粉症可谓是一个长期困扰广大民众的社会问题”，需要相关部门协同合作，“开展长久而持续的工作”，并列出了着眼于今后10年的工作步骤表。

日本现有的产生花粉的杉树人工林面积为431万公顷。作为源头对策，将花费10年时间把砍伐面积从目前的一年5万公顷增加至大约7万公顷。同时，还将推动改种花粉量较少的苗木和杉树以外的树种。10年后要让花粉较少的苗木占到杉树苗木总量的90%以上。为了利用好砍伐的杉树，还将努力增产住宅领域使用的杉木材料。



随风飘散的杉树花粉，长野县上田市



岸田文雄首相（右2）在花粉症对策相关阁僚会议上发言（5月30日上午于首相官邸）

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