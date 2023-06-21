日本公布新资本主义执行计划修改草案

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日本政府6月6日在首相官邸召开“新资本主义实现会议”（由首相岸田文雄担任会议主席），围绕修改执行计划的问题展开了讨论。修改案将未来有望增长的半导体、蓄电池等定位为战略领域，提出将探讨从税收优惠和预算措施两方面给予“不逊于国际水准”的支持，以鼓励国内外企业开展设备投资和工厂建设。此外还提出要通过支持再学习等方式实施劳动市场改革，以实现持续涨薪，最终建立起“成长与分配的良性循环”。

新资本主义是岸田政权的招牌政策，于去年6月敲定了执行计划。此次是首次修改计划，政府将争取在本月中旬召开内阁会议通过修改草案。会上，岸田在谈及促进投资时表示，将把有针对性的公共支出作为催化剂，促进民间扩大投资。

为了推动半导体开发，美欧国家已经批准了庞大的财政支出预算。除了资金支持外，修改草案还提出设立日美欧合作框架，吸引国内外人才，力争在2030年前为实现新一代高性能半导体商用化的设计和制造奠定基础。

战略领域还列举了运用基因技术的“生物制造”，以及在地方上分散建设数据中心，以便开发利用可处理庞大信息量的生成式人工智能（AI）。

在支持再学习问题上，草案明确提出，针对现在70%以上经由企业发放的援助金，将在5年内把直接发放给个人的金额比例上调至50%以上。在面向劳动市场改革方面，将重审有关退休金课税问题，因为现行税制大幅减轻了连续工作20年后的税负，这种做法阻碍了劳动力的流动。



首相岸田文雄在新资本主义实现会议上发言，6日下午，首相官邸

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