日本的新冠病毒感染，比前一周增加1.25倍

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6月9日，日本厚生劳动省公布了5月29日至6月4日期间全国约5000家定点医疗监测机构上报的新冠病毒感染病例数。每个医疗机构的平均患者数为4.55人，比前一周（3.63人）增加了1.25倍。日本国立传染症研究所传染症疫学中心主任铃木基说：“新冠感染人数在全国范围内继续处于增长趋势。冲绳已接近前一波（第八波）的数值，所以需要多加注意。”

根据厚生劳动省的统计，截至到6月4日的一周内，由定点医疗机构报告的感染确诊人数为22432人。从各都道府县的每家医疗机构的平均患者数来看，最多的是冲绳县的15.80人，其后依次是石川县的6.98人和北海道的6.71人。最少的是岛根县的2.29人。新的住院患者人数为4003人，比前一周增加了657人。

就死者人数，厚生劳动省公布了基于“超额死亡”的推算数字。所谓“超额死亡”，表示的是与往年相比，死亡人数超出的程度。以17个城市为对象，将3月20日至5月14日期间的死亡人数与2018至2022年的同期死亡人数进行比较后得知，目前没有出现超额死亡。新冠病毒感染的相关数据每月公布两次，下一次预定在6月23日。



位于东京都千代田区的厚生劳动省

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