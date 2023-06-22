男女平等，日本排名滑落至全球第125位

Newsfrom Japan

【时事社伦敦电】6月21日，世界经济论坛（WEF）发布了反映世界各国男女平等程度的2023年版《性别差距指数》报告。日本的综合排名在146个调查对象国中位列第125位，较上一年下降了9位。政治和经济领域的性别差距依然突出，在发达国家中排名垫底。

担任议员和阁僚级职务的女性比例依然偏低，政治领域的性别差距排在全球第138位（上一年为139位）。反映劳动参与率和工资等方面性别差距的经济领域排名也低到第123位（上一年为121位）。即便是在上一年和其他20个国家并列首位的教育领域，也受到女性高等教育就学率下降的影响，排名下降至第47位。

冰岛的综合排名连续14年位居第一。挪威和芬兰分列第二、三位，北欧国家的排名普遍靠前。除日本以外的七国集团（G7）成员国中，德国排在第6位，英国、加拿大、法国、美国和意大利分别排在第15、第30、第40、第43和第79位。日本的名次不仅低于第105位的韩国和第107位的中国，而且还在东亚太平洋地区的19个国家中垫底。



世界经济论坛（WEF）的标志（EPA/时事社）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]