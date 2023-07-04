熊本通润桥，被指定为国宝

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日本政府的文化审议会（佐藤信担任主席）6月23日向文部科学大臣提交报告，建议将日本近代最大规模的石拱桥“通润桥”（熊本县山都町）指定为国宝，将明治后期具有代表性的农业用水设施“手取川七用水取水设施”（石川县白山市）和建筑家安东宁•雷蒙德的别墅“轻井泽夏之家”（长野县轻井泽町）等8座建筑指定为重要文化遗产。

报告内容将于近期公示，建筑类重要文化遗产将达到2565座（其中231座为国宝）。

通润桥是江户末期1854年建成的水渠桥。在遭遇熊本地震和暴雨后经过修复，目前仍在继续为被山谷阻隔的台地供应农业用水。审议会认为，其精致且独特的高耸石墙与采用虹吸原理输水的石管浑然一体，堪称近代石桥的杰作。

手取川七用水取水设施于1901年（明治34年）整合7个取水设施修建而成，被评价为具有极高的历史价值。轻井泽夏之家（旧安东宁•雷蒙德轻井泽别墅）被评价为采用日本传统技法建造现代主义建筑的先驱事例。

此外，审议会还建议将东本愿寺宗主及其子两家人的共用住宅“真宗本庙东本愿寺内事”（京都市）指定为重要文化遗产。



通润桥（熊本县山都町教育委员会提供）



手取川七用水取水设施的大水闸（石川县白石市提供）



轻井泽夏之家（旧安东宁•雷蒙德轻井泽别墅）（长野县轻井泽町教育委员会提供）

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