东京迪士尼10月起上调1日票价格

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运营东京迪士尼乐园与东京迪士尼海洋乐园（均位于千叶县浦安市）的东方乐园公司6月23日发布消息称，10月起将把1日票“1 Day Passport”的成人票（18岁以上）最高价格上调至10900日元。这将是东京迪士尼门票价格首次超过1万日元。公司将通过增加价格档位，争取实现全年入园人数的平准化。

经营方日本东方土地公司从2021年3月开始采用浮动价格制，目前的成人票共有4个档次，价格在7900日元到9400日元之间。10月起将新增9900日元和10900日元两档，共计6个档次。最高票价对应的是旺季的周末、圣诞节、年末年初等特殊时节。

中学生的最高票价也将从7800日元上调至9000日元。4岁以上儿童和小学生票价不做调整。

位于大阪市的主题公园日本环球影城（USJ）此前也调整了门票价格，成人票价将从8月中旬起调至10400日元，首次超过1万日元。



东京迪士尼乐园，千叶县浦安市

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