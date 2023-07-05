民间企业担忧生成式AI用于求职活动

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时事通讯社的一项调查显示，企业对学生在求职活动中使用可以自动生成文章或图像的“生成式AI（人工智能）”感到忧虑。一家大型运输企业表示，如果用生成式AI制作应聘申请表（ES），“将无法准确把握应聘者的真实形象”。甚至有企业表示需要规定禁止使用生成式AI的情况或调整入职考试方法。

另一方面，许多企业允许在收集信息方面使用这种技术。生成式AI技术快速普及，招聘活动应该如何适应这种变化？似乎各家企业仍在摸索之中。

此次调查实施于今年6月，针对日本约60家主要企业发送了关于求职活动与使用生成式AI问题的问卷，截至6月14日，共计收到38家企业的回答。

其中，相当于大约4分之1的9家企业表示“总体上持否定态度”。JR东日本公司解释称“希望求职者（在申请表上）用自己的语言表达对公司的想法”；罗森公司表示“希望看清学生本来的职业适应性和素质”。还有意见（某大型制造企业）认为“依据不能反映学生本人想法的答案来判断其是否合格，无论对企业还是学生而言都没有好处”。

相对于此，有2家企业表示“总体上持肯定态度”。NTT DOCOMO公司表示“愿意从积极角度去理解这些使用新技术的学生”；日本航空公司认为，运用生成式AI技术是大势所趋，指出“应该调整（考试方法），让应聘者无法用AI完成考试内容”。

其余27家企业没有明确回答是否赞成，多数表达了忧虑的态度。比如NTT西日本公司称，“学生的思想、个性会逐渐淡化”；东京电力控股公司表示，“无法容忍用AI去创作热情和规划蓝图”。

不过，在IT技能的重要性愈发凸显的背景下，许多企业都表示可以允许在收集信息方面运用AI技术，比如ENEOS等公司表示“可以在行业研究领域积极运用”。还有企业（富士通公司）表示“会安排面试，所以是否使用生成式AI不会产生重大影响”。

面向2025年春季应届毕业生的招聘工作，包括机械制造业、运输业和金融业在内的共计4家企业表示将在制作应聘申请表等环节禁止使用生成式AI。也有企业表示将考虑在一定程度上加以限制，或提醒不要使用AI。有12家企业表示“没有设置限制的计划”，另有大型制造企业称“现实中难以确认（是否使用了AI）”。



被问及“在求职活动的入职考试中应该如何回答应聘动机”等问题后，互动式人工智能AI自动显示出来的答案，6月25日

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