阿尔茨海默病治疗新药，美国正式批准上市

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【时事社纽约电】美国食品药品监督管理局（FDA）7月6日宣布，已经正式批准日本制药巨头卫材公司和美国医药巨头渤健（Biogen）公司联合研发的阿尔茨海默病治疗新药“仑卡奈单抗（Lecanemab）”上市。该药可以清除脑部致病物质，有望产生遏制病情发展的疗效，或将大大改变传统治疗方法。

卫材在日本和欧洲也提交了上市申请，预计最迟9月可在日本获批。

卫材公司首席执行官（CEO）内藤晴夫7月7日在东京总部召开记者会，强调“将为美国民众送去针对阿尔茨海默病根本病因的治疗药物。内心百感交集。此举也可以大幅减轻患者的护理负担”。

阿尔茨海默病是由于大脑神经细胞损坏导致认知功能下降的一种疾病，其病因被认为是一种名为“β-淀粉样蛋白”的蛋白质在患者脑部出现蓄积。仑卡奈单抗的作用是清除这种致病物质，在临床试验中显示出了可使初期患者病情发展速度减缓27%的疗效。

FDA今年1月采用“快速批准”方式，在全球首次允许使用该药。但这是一种所谓“临时批准”的机制，绝大多数情况不能适用公共医疗保险。FDA于6月召开外部专家咨询委员会会议，与会专家认为已经确认服药后的疗效，建议正式批准该药上市。

此次的决定，为普通患者通过保险减轻使用该药的经济负担开辟了道路。此前使用的治疗药物只能暂时缓解症状，因此新药被寄予了厚望。



卫材首席执行官（CEO）内藤晴夫召开有关阿尔茨海默病治疗新药的记者会，7月上午，东京都文京区

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