中国，可能扩大日本食品禁运范围

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【时事社北京电】7月7日，中国有关部门暗示将扩大禁止进口的日本食品的对象范围。香港特别行政区政府也表示正在考虑对日本农产品和海产品实施禁运。双方均对日本政府的东京电力福岛第一核电站核污染水排海方针表达了强烈不满。

中国海关总署发布声明称，除了继续禁止进口福岛等10个都县的食品外，针对其他37个道府县的部分可进口食品，将“强化监督，严格实施100%查验”。声明未提及查验方法和执行期限。有相关人士认为“此举将作为一张外交牌，让随时全面禁运日本食品成为可能”。

香港特别行政区行政长官李家超也于7日表示，“正在研究禁止从高风险地区进口海产品和农产品”，并批评日本的核污染水排海计划“没有证明可靠性和合法性”。

核电站事故后，中国宣布禁止从福岛、宫城等10个都县进口食品。后来解禁了新潟县产的大米，除10个都县外，允许进口其他地区的部分食品。香港特别行政区也对日本食品的进口一直采取了限制措施。



北京天安门广场（时事社）

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