日本今夏或将暴发第九波新冠疫情

Newsfrom Japan

现在，越来越多人开始担忧新冠疫情在今年夏季再次暴发。与新冠在《传染病法》中的等级降至“5类”之前的数值相比，近段时间每家医疗机构的平均患者人数增加了大约3倍。之前，新冠疫情每年夏季都会肆虐一番，为此有关专家呼吁采取对策以防备“第九波”疫情。

厚生劳动省公布的数据显示，全国大约5000家定点医疗机构6月26日到7月2日期间上报的患者人数为平均每家7.24人，较下调传染病等级的5月1日到7日的1.80人（参考值）增加了大约3倍。在各个都道府县中，冲绳县的数值最高，达到48.39人，意味着其正在经受超过第八波疫情顶峰时期（31.85人，参考值）的新一轮疫情。

日本2020年1月首次发现新冠感染者后，每年一到盂兰盆节等假期，因为人际接触机会增多，且开空调后不利于通风换气，夏季疫情都会出现明显的传播扩散。第二波疫情在2020年8月达到顶峰，始于东京奥运会开幕前的2021年7月的第五波疫情期间，频频出现因为无法住院而在家中死亡的病例。2022年7月的第七波疫情期间，具有强大免疫逃逸能力的奥密克戎毒株BA.5变异株肆虐，次月的日均新增感染人数超过26万人，创下历史最高水平。

按人口比例计算的感染情况也存在地区差异。与西日本地区感染人数较多的第七波疫情相比，第八波疫情在北海道和东北地区等寒冷地带较为严重。从6月26日到7月2日感染人数来看，除了冲绳最多外，鹿儿岛、熊本、宫崎的感染人数也较多，今后可能会以西日本地区为中心暴发疫情。

日本医师会常任理事釜萢敏指出，此轮疫情的特点在于感染人数呈逐渐增多之势，并未出现全国范围病例激增的情况。另一方面，他认为难以预测感染规模，表示“进入夏季，人际接触机会因暑期长假而增多。在有可能接触到高风险人群的场合，希望大家采取谨慎的应对措施”。



身着和服在浅草寺散步的情侣，6月28日，东京浅草（EPA/时事社）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]