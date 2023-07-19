香港准备禁运“大量海产品”，或打击日本产区

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（时事社香港电）7月11日，香港特别行政区行政长官李家超明确表示，一旦日本将东京电力福岛第一核电站核污染水排放入海，将即时大量禁止日本海产品的进口。香港是日本第二大食品进口地，此举恐将对日本水产业造成打击。

李家超在记者会上表示，日本计划排海的核污染水规模前所未有，风险“是一个未知数”，称一旦开始排放，“将在现有规模之外，禁止更多个县的海产品进口”。

此前的7月7日，他曾表示“正在考虑禁止从高风险地区进口海产品和农产品”，并批评日本的核污染水排海计划“没有证明可靠性和合法性”。

香港目前限制进口福岛等5县的食品，针对海产品要求附有辐射检测证明。福岛县产的蔬菜和水果属于禁止进口对象。

2022年日本对香港地区的农林水产品及食品出口额为2086亿日元，在各国各地区中仅次于中国大陆，位居第二，在日本出口总额中的占比为15.6%。日本食品在香港非常普遍，即使只是禁止进口部分海产品，餐饮店和零售店也必将受到很大影响。



香港特别行政区行政长官李家超，5月，香港（AFP/时事社）

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